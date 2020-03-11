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    Главная / Торги / Закупка сетки рифленой

    Закупка сетки рифленой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003510Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетки рифленойБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сетки рифленой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 06:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ...

    Проект договора

    Проект Спецификации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сетки рифленой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003510Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетки рифленойБелорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003510Дата и время вскрытия заявок Закупка сетки рифленойБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2020 08:0030.05.2020 08:0030.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003510Подведение итогов не позднее Закупка сетки рифленойБелорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.202030.05.2020 08:0030.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003510Подведение итогов не позднее Закупка сетки рифленойБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сетки рифленой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем либо партиями по согласованию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: 100 % оплата в течении 60 дней по факту комплектной поставки товара на склад Покупателя. Срок поставки: в течении 15 дней с момента подписания спецификации на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка сложно-рифленая 5х3,0 (1750х4500)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Сетка сложно-рифленая 45х8,0 (1750х4500) ГОСТ 3306-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Сетка сложно-рифленая 40х8,0 (1750х4500) ГОСТ 3306-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Сетка сложно-рифленая 80х10,0 (1750х4500) ГОСТ 3306-88"

    Кол-во: 4

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