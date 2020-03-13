Запрос цен с неограниченным участием для розницы для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку лекарственных препаратов № 09/ЗЦНР (электронная форма)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008950637 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос цен с неограниченным участием для розницы для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку лекарственных препаратов № 09/ЗЦНР (электронная форма) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ Юридический адрес 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75, Почтовый адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А" Контактный телефон +7 391 219-04-41 Факс {} Адрес электронной почты yuzeeva@gpkk.ru Ф.И.О. контактного лица Юзеева Виктория Андреевна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru