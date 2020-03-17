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Номер извещения
ГП003509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 23:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 916 992-80-04
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Элина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 19:00 GMT +317.03.2020 19:0017.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003509Дата и время окончания срока приема заявок ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 19:0017.03.2020 19:0017.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003509Дата и время вскрытия заявок ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Подведение итогов не позднее
08.04.2020 19:0008.04.2020 19:0008.04.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003509Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.202008.04.2020 19:0008.04.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003509Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ, ДИЗАЙН –ПРОЕКТА, СОЗДАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
Начальная цена
6 738 099,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Техническом задании (Приложение №1 к Документации процедуры закупки)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Техническом задании (Приложение №1 к Документации процедуры закупки)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
41.1
Документация лота
Кол-во: 1
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