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    Главная / Торги / Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"

    Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 21:5920.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950709Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008950709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 07:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение_о_продлении_закупки.doc

    32008950709.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-93

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    LydovaNataliya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лядова Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28.

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 21:59 GMT +320.03.2020 21:5920.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950709Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28.

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 21:5920.03.2020 21:5920.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950709Дата и время вскрытия заявок Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28.

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 15:0020.04.2020 15:0020.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950709Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 15:0020.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950709Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовить и поставить узлы и системы газокомпрессорного агрегата ГКА-16-02 "Урал"

    Начальная цена

    30 381 552,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    303 815,52 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    303 815,52

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611889/name/5e7aef084f8709.29969807

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 6.00000

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