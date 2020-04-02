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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи транспортного средства: Автофургон изотерм. 67331-0000010-30 (КАМАЗ-65117), расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а, принадлежащего ООО "Севергазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а
Номер извещения
ГП003502
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Автофургон изотерм. 67331-0000010-30 (КАМАЗ-65117) VIN XUL67331090000034, год выпуска 2009 с тахографом Тахо Рус Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а
Начальная цена
967118.4
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 20:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.04.2020 18:00
Дата и время проведения
03.04.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автофургон изотерм. 67331-0000010-30 (КАМАЗ-65117) VIN XUL67331090000034, год выпуска 2009 с тахографом Тахо Рус
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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