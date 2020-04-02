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    Главная / Торги / Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ 3307, 1993 года выпуска, расположенного по адресу: Ставропольский край, п. Рыздвяный, принадлежащего ООО "Кавказгазторг"

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ 3307, 1993 года выпуска, расположенного по адресу: Ставропольский край, п. Рыздвяный, принадлежащего ООО "Кавказгазторг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2020 12:0002.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003481Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ГАЗ-3307, 1993 года выпуска, VIN XTH330700P1526060, гос. номер О222ВС26. Местонахождение: Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Восточная 3 Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ 3307, 1993 года выпуска, расположенного по адресу: Ставропольский край, п. Рыздвяный, принадлежащего ООО "Кавказгазторг"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Восточная 3

    Номер извещения

    ГП003481

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Предмет договора

    Автомобиль ГАЗ-3307, 1993 года выпуска, VIN XTH330700P1526060, гос. номер О222ВС26. Местонахождение: Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Восточная 3

    Начальная цена

    75600.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    10000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-03-2020 20:17 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    03.04.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль ГАЗ-3307, 1993 года выпуска, VIN XTH330700P1526060, гос. номер О222ВС26.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    17900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    adm@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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