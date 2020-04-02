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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства ИМЯ‐М‐3006 на базе Форд Транзит, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45, принадлежащего ООО "Юггазторг"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астрахань, ул. Бабаевского, 45
Номер извещения
ГП003467
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
ИМЯ‐М‐3006 на базе Форд Транзит (в т.ч. тахограф, навигационный контролер, огнетушитель ОП‐2 (з)), 2010 года выпуска, гос. номер К158КМ30, VIN Х89300645А0АС4677, пробег: 490 тыс.км. Местонахождение: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45
Начальная цена
384000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
20000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 19:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.04.2020 18:00
Дата и время проведения
03.04.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
ИМЯ‐М‐3006 на базе Форд Транзит (в т.ч. тахограф, навигационный контролер, огнетушитель ОП‐2 (з)), 2010 года выпуска, гос. номер К158КМ30, VIN Х89300645А0АС4677, пробег: 490 тыс.км.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
27900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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