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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства VOLGA SIBER, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45, принадлежащего ООО "Юггазторг"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астрахань, ул. Бабаевского, 45
Номер извещения
ГП003465
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
VOLGA SIBER (в т.ч. огнетушитель ОП‐2 (з)), 2009 года выпуска, гос. номер: Н485ЕХ30, VIN X96ERB6X5A0003432, пробег: 554 тыс. км. Местонахождение: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45
Начальная цена
150000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
20000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 19:33 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.04.2020 18:00
Дата и время проведения
03.04.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
VOLGA SIBER (в т.ч. огнетушитель ОП‐2 (з)), 2009 года выпуска, гос. номер: Н485ЕХ30, VIN X96ERB6X5A0003432, пробег: 554 тыс. км.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
27900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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