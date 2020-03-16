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Номер извещения
ГП003463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 19:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Почтовый адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Контактный телефон
+7 495 982-51-33 доб. 21039
Факс
+7 495 982-51-33
Адрес электронной почты
Violetta.Tiapkina@olng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тяпкина Виолетта Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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«Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003463Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003463Дата и время вскрытия заявок «Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 17:0029.05.2020 17:0029.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003463Подведение итогов не позднее «Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.05.202029.05.2020 17:0029.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003463Подведение итогов не позднее «Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа на 53-х эксплуатационных скважинах Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
прописан в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
прописан в документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБСКИЙ ГХК
Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
28.99.39.157
09.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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