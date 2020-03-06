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Номер извещения
ГП003443
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
GaevSV@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаев Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 14:00 GMT +306.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003443Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 14:0006.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003443Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.03.202030.03.2020 15:0030.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003443Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Сметы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская область, Благовещенский р-н, с. Каникурган, ТЛТ МАП "Каникурган"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
42.99.29.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2728
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