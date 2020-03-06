Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003443 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация на ОЗЦ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

Все закупки и тендеры АО ЛГСС Юридический адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А Почтовый адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А Контактный телефон +7 812 459-90-00 Факс +7 812 459-90-00 Адрес электронной почты GaevSV@lgss-spb.ru Ф.И.О. контактного лица Гаев Сергей Васильевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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