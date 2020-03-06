Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003443Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003443

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 18:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация на ОЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 459-90-00

    Факс

    +7 812 459-90-00

    Адрес электронной почты

    GaevSV@lgss-spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 14:00 GMT +306.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003443Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 14:0006.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003443Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 15:0030.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003443Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Сметы

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Амурская область, Благовещенский р-н, с. Каникурган, ТЛТ МАП "Каникурган"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Условиям выполнения работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    42.99.29.000

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по монтажу внутренних, наружных и противопожарных ворот, дверей и козырьков на таможенно-логистическом терминале в районе международного автомобильного пункта "Каникурган" для нужд АО «Ленгазспецстрой»"

    Кол-во: 2728

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211031661
    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт производственно-эксплуатационной базы по адресу: Абзелиловский район, с. Кусимовского Рудника, ул. Победы, 31 (инв. № 15-10073-2)»
    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт...
    585606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    378 390
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить