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Номер извещения
ГП003440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
теплоизоляционное покрытие Ferm GR (допускается Nermat AF и аналогичные материалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Теплоизоляционное покрытие Ferm GR (допускается Nermat AF и аналогичные материалы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2020 17:30 GMT +317.04.2020 17:3017.04.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003440Дата и время окончания срока приема заявок теплоизоляционное покрытие Ferm GR (допускается Nermat AF и аналогичные материалы)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2020 17:3017.04.2020 17:3017.04.2020 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003440Дата и время вскрытия заявок теплоизоляционное покрытие Ferm GR (допускается Nermat AF и аналогичные материалы)Колпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплоизоляционное покрытие Ferm GR (допускается Nermat AF и аналогичные материалы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
350 тонн поставка отдельными партиями на основании поданных заявок ( ежемесячная потребность ориентировочно 30-35 тонн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 г. СПб, г.Колпино , Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
23.20.13.190
Документация лота
Кол-во: 350
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