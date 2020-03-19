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    Главная / Торги / Попозиционная закупка металлопроката

    Попозиционная закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003436Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    81

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    ГП003436_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 17:00 GMT +319.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003436Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 15:0031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003436Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 15:0031.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003436Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной процедуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной процедуреРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной процедуре

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/628750/name/5e99905f485252.00932681

    17.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг Ст. 3 СП 16мм 6 метр."

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Круг Ст. 3 СП 10мм 6 метр."

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Круг Ст. 3 СП 25мм 6 метр."

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Круг Ст. 3 СП 30мм 6 метр."

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "Круг Ст. 3 СП 8мм 6 метр."

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Круг Ст. 3 СП 20мм 6 метр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Труба сварная 20*20*2,0 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Лист Ст.3 1,5х2500х1250"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 9"

    "Лист Ст.3 30х1500х6000"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 10"

    "Проволока торговая светлая ф3 мм"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 11"

    "Труба ф 89х3,5 Ст.3"

    Кол-во: 2

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