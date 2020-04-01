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Номер извещения
ГП003445
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Приморского края, Хабаровского края и Амурской обл.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
o.vorobey@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробей Олег Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Приморского края, Хабаровского края и Амурской обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2020 10:00 GMT +301.04.2020 10:0001.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003445Дата и время окончания срока приема заявок Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Приморского края, Хабаровского края и Амурской обл.Москва
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 10:0003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003445Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Приморского края, Хабаровского края и Амурской обл.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003445Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Приморского края, Хабаровского края и Амурской обл.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Приморского края, Хабаровского края и Амурской обл.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с направляемые заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, Хабаровский край и Амурская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
51.1
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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