Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству утепления шахт пассажирского и грузового лифтов и выполнение ремонтно-строительных работ крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, строение № 2.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008950146 Уникальный номер закупки Номер закупки 9508 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству утепления шахт пассажирского и грузового лифтов и выполнение ремонтно-строительных работ крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, строение № 2. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ

Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ Юридический адрес 121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41, Почтовый адрес 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41 Контактный телефон +7 495 276-29-75 доб. 2484 Факс +7 495 276-29-38 Адрес электронной почты zakupki@almaz-antey.ru Ф.И.О. контактного лица Животенко Александр Игоревич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru