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Номер извещения
32008950146
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству утепления шахт пассажирского и грузового лифтов и выполнение ремонтно-строительных работ крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, строение № 2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
03.03.2020 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-75 доб. 2484
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Животенко Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950146Дата и время окончания срока приема заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 10:00GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950146Дата и время вскрытия заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.03.202025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008950146Дата окончания срока рассмотрения заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва
Подведение итогов не позднее
02.04.2020 10:0002.04.2020 10:0002.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950146Подведение итогов не позднее 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2
Начальная цена
7 486 495,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
374 324,75 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Кол-во: 336.50000
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