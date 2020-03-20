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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству утепления шахт пассажирского и грузового лифтов и выполнение ремонтно-строительных работ крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, строение № 2.

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству утепления шахт пассажирского и грузового лифтов и выполнение ремонтно-строительных работ крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, строение № 2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950146Дата и время окончания срока приема заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008950146

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    9508

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству утепления шахт пассажирского и грузового лифтов и выполнение ремонтно-строительных работ крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, строение № 2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    03.03.2020 17:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    9508_Протокол1.pdf

    Приложение. Смета

    Извещение

    Документация

    Приложение. Смета

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-75 доб. 2484

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Животенко Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950146Дата и время окончания срока приема заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 10:00GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950146Дата и время вскрытия заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.03.202025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008950146Дата окончания срока рассмотрения заявок 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2020 10:0002.04.2020 10:0002.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950146Подведение итогов не позднее 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.202002.04.2020 10:0002.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950146Подведение итогов не позднее 9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    9508_Устройство утепления шахты грузового и пассажирского лифта, ремонт крыльца центрального входа и примыкающего к нему тротуара стр. 2

    Начальная цена

    7 486 495,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    374 324,75 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    374 324,75

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610937/name/5e79c99a5441a3.56930018

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 336.50000

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