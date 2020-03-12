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    Главная / Торги / ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналог

    ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003437Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналогМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003437

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ ТЗ ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 - 400

    ТЗ ТЗ ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 - 160

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003437Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 23:0025.03.2020 23:0025.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003437Подведение итогов не позднее ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 23:0025.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003437Подведение итогов не позднее ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРУБА ПЭ 100 SDR 17 (Согласно ТЗ) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Разрез Кирбинский" Отгрузочные реквизиты: Жд транспортом - ст. Камышта (код 887603) Автотранспортом – промплощадка разреза,(65 км юго-восточнее г.Абакана по а/дороге Абакан-Бея) АО "Амуруголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки Срок поставки - Минимальный срок поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    46.74.12

    Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 D=160мм (труба с БРС длиной по 6м)"

    Кол-во: 480

    "Позиция 2"

    "Комплект БРС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Труба ПЭ-100 SDR-17 D 400мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Электросварные муфты D-400мм ПЭ 100 SDR-17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Труба 225х13,4 ПЭ 100 SDR 17"

    Кол-во: 547.4

    "Позиция 6"

    "Втулка под фланец 225мм ПЭ 100 SDR 17"

    Кол-во: 93

    "Позиция 7"

    "Фланец 225 мм"

    Кол-во: 93

    "Позиция 8"

    "Болт стальной М20х120"

    Кол-во: 275

    "Позиция 9"

    "Гайка стальная М20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "Переход редукционный 225х160 ПЭ 100 SDR 17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Фланец 160 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Втулка под фланец 160мм ПЭ 100 SDR 17"

    Кол-во: 1

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