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Наименование процедуры
Аукцион на право заключения договора купли-продажи пресса кривошипного двойного действия К-5535
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.
Номер извещения
ГП003431
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
Предмет договора
Купля-продажа пресса кривошипного двойного действия К-5535
Начальная цена
1296000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 17:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2020 09:00
Дата и время проведения
18.09.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
пресс кривошипный двойного действия К-5535
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королев Владислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Зайцев Дмитрий Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
it.support@gskb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 940-02-22
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
определяется аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
определяются аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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