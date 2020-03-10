Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»

    Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003522Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003522

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Шаблон договора

    Приложение_1 (форма КП)

    Извещение

    ГП003522_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1917

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.filkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филькин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003522Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 23:5912.03.2020 23:5912.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003522Подведение итогов не позднее Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 23:5912.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003522Подведение итогов не позднее Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/644036/name/5ebcf070680146.71036343

    14.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка плиты ПДН автомобильным транспортом по маршруту: БВХ «Чапаево» - ВЗиС «405 км» МГ «Сила Сибири»"

    Кол-во: 3742.2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос предложений № 32111012805
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    583172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    122 477 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП225662
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП) автомобильным транспортом с производственных площадок ВОЛМА-Волгоград, ВОЛМА-ВТР (г. Волгоград), ВОЛМА-Воскресенск (г. Воскресенск, МО)
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП)...
    591943
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить