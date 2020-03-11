Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка отделочных материалов

    Закупка отделочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003714Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отделочных материаловМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003714

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка отделочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    ДЗЦ

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка отделочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:30 GMT +311.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003714Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отделочных материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 13:0027.03.2020 13:0027.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003714Подведение итогов не позднее Закупка отделочных материаловМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 13:0027.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003714Подведение итогов не позднее Закупка отделочных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка отделочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на условиях самовывоза в невозвратных контейнерах со склада Поставщика с учётом ПРР с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). на условиях доставки силам Поставщика до г. Усть-Кут автотранспортом в невозвратном контейнере, с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). В ОСНОВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ УКАЗАТЬ ЦЕНУ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ, В АЛЬТЕРНАТИВНОМ - С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.69

    Изделия из гипса, бетона или цемента прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615206/name/5e7dd744a7c695.40863834

    27.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/732691/name/5f607faf3f03c5.82289201

    15.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аквапанель внутренная Кнауф"

    Кол-во: 928

    "Позиция 2"

    "Винт MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 4858

    "Позиция 3"

    "Винт MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 9455

    "Позиция 4"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 266

    "Позиция 5"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 2566

    "Позиция 6"

    "Клей для швов Кнауф Аквапанель"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 1807

    "Позиция 8"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ 2500х1200х12,5 Кнауф-суперлист"

    Кол-во: 6043.6

    "Позиция 9"

    "Профиль ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Профиль ПН 50/40 КНАУФ"

    Кол-во: 162

    "Позиция 11"

    "Профиль ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 1158

    "Позиция 12"

    "Профиль ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 661

    "Позиция 13"

    "Профиль ПС 50/50 КНАУФ"

    Кол-во: 1061

    "Позиция 14"

    "Профиль ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 3418

    "Позиция 15"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 655

    "Позиция 16"

    "Шуруп MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 19100

    "Позиция 17"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 50986

    "Позиция 18"

    "Шуруп SN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 6960

    "Позиция 19"

    "Шуруп SN 39 КНАУФ"

    Кол-во: 6960

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить