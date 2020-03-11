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Номер извещения
ГП003714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка отделочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 578-74-50 доб. 4309
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.sologubov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сологубов Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка отделочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 09:30 GMT +311.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003714Дата и время окончания срока приема заявок Закупка отделочных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 13:0027.03.2020 13:0027.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003714Подведение итогов не позднее Закупка отделочных материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка отделочных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на условиях самовывоза в невозвратных контейнерах со склада Поставщика с учётом ПРР с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). на условиях доставки силам Поставщика до г. Усть-Кут автотранспортом в невозвратном контейнере, с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). В ОСНОВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ УКАЗАТЬ ЦЕНУ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ, В АЛЬТЕРНАТИВНОМ - С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.69
Документация лота
Кол-во: 928
Кол-во: 4858
Кол-во: 9455
Кол-во: 266
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