Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

на условиях самовывоза в невозвратных контейнерах со склада Поставщика с учётом ПРР с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). на условиях доставки силам Поставщика до г. Усть-Кут автотранспортом в невозвратном контейнере, с учетом упаковки, обеспечивающей многократные разгрузки/погрузки, а также обеспечивающей хранение материала в условиях крайнего севера (обрешетка и т.п.). В ОСНОВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ УКАЗАТЬ ЦЕНУ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ, В АЛЬТЕРНАТИВНОМ - С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВРассчитать логистику >