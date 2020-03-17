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Номер извещения
32008949884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.03.2020 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949884Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008949884Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949884Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949884Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг (легкового такси) для доставки работников АО «Авиакомпания «Россия» в/из аэропортов Московского авиационного узла
Начальная цена
59 952 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
39968
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
49.32
49.32
Документация лота
Кол-во: 39968.00000
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