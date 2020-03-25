Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполняемые работы: 1. Выполнить Проект (проектную и рабочую документацию) восстановления кровли производственного корпуса цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (Разделы АР, КМ и ЭО), в котором предусмотреть:  Замену кровельного пирога производственного корпуса цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43, в том числе и несущего профлиста;  усиление деформированных прогонов в осях «39-40/В-Г», «28-29/В-Г, «3-4/В-Г», «13-14/В-Г;  усиление деформированного элемента ферм в осях «36/В-Г», «4/Г-Д».  примыкания восстановленной кровли к существующей кровле по ряду Г;  устройство молниезащиты;  Замену зенитных светоаэрационных фонарей с сохранением старых мест расположения;  Замену воронок внутреннего водостока с сохранением мест подключения к существующим трубопроводам и канализационным стоякам. 2. Согласовать разработанную проектную документацию с Заказчиком. 3. Выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной документации с последующим предоставлением ее в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 4. Выполнить строительно-монтажные работы, включая сопутствующие работы, обеспечив их надлежащее качество, согласно согласованного с Заказчиком проекта.