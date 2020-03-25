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    Главная / Торги / «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»

    «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 12:3025.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003425Дата и время окончания срока приема заявок «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003425

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол ценообразования для разработки локальной сметы в составе ТКП

    типовой договор

    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к выполнению требования к предоставлемым документам и требования к участникам процедуры Запрос предложений

    техническое задание

    doc00819520200327080315.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2020 12:30 GMT +325.03.2020 12:3025.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003425Дата и время окончания срока приема заявок «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2020 12:3025.03.2020 12:3025.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003425Дата и время вскрытия заявок «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 16:3029.05.2020 16:3029.05.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003425Подведение итогов не позднее «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 16:3029.05.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003425Подведение итогов не позднее «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполняемые работы: 1. Выполнить Проект (проектную и рабочую документацию) восстановления кровли производственного корпуса цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (Разделы АР, КМ и ЭО), в котором предусмотреть:  Замену кровельного пирога производственного корпуса цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43, в том числе и несущего профлиста;  усиление деформированных прогонов в осях «39-40/В-Г», «28-29/В-Г, «3-4/В-Г», «13-14/В-Г;  усиление деформированного элемента ферм в осях «36/В-Г», «4/Г-Д».  примыкания восстановленной кровли к существующей кровле по ряду Г;  устройство молниезащиты;  Замену зенитных светоаэрационных фонарей с сохранением старых мест расположения;  Замену воронок внутреннего водостока с сохранением мест подключения к существующим трубопроводам и канализационным стоякам. 2. Согласовать разработанную проектную документацию с Заказчиком. 3. Выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной документации с последующим предоставлением ее в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 4. Выполнить строительно-монтажные работы, включая сопутствующие работы, обеспечив их надлежащее качество, согласно согласованного с Заказчиком проекта.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Колпино, ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ, действующее механо-термическое производствоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - обсуждаются на очных конкурсных торгах на территории Заказчика, который будет проходить после проверки всех контрагентов требованиям Заказчика и проверки специалистами Управления экономической безопасности.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    43.91.11.000

    Работы по монтажу несущих конструкций крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614710/name/5e7db211cd9739.50007700

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Восстановление кровли производственного корпуса "

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