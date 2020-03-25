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Номер извещения
ГП003425
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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«Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2020 12:30 GMT +325.03.2020 12:3025.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003425Дата и время окончания срока приема заявок «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2020 12:3025.03.2020 12:3025.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003425Дата и время вскрытия заявок «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 16:3029.05.2020 16:3029.05.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003425Подведение итогов не позднее «Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)» Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Восстановление кровли производственного корпуса здания цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (IV и XI пролеты)»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполняемые работы: 1. Выполнить Проект (проектную и рабочую документацию) восстановления кровли производственного корпуса цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43 (Разделы АР, КМ и ЭО), в котором предусмотреть: Замену кровельного пирога производственного корпуса цеха № 66, участок 2 (инв. № 60457), пролет «В-Г», оси 1-43, в том числе и несущего профлиста; усиление деформированных прогонов в осях «39-40/В-Г», «28-29/В-Г, «3-4/В-Г», «13-14/В-Г; усиление деформированного элемента ферм в осях «36/В-Г», «4/Г-Д». примыкания восстановленной кровли к существующей кровле по ряду Г; устройство молниезащиты; Замену зенитных светоаэрационных фонарей с сохранением старых мест расположения; Замену воронок внутреннего водостока с сохранением мест подключения к существующим трубопроводам и канализационным стоякам. 2. Согласовать разработанную проектную документацию с Заказчиком. 3. Выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной документации с последующим предоставлением ее в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 4. Выполнить строительно-монтажные работы, включая сопутствующие работы, обеспечив их надлежащее качество, согласно согласованного с Заказчиком проекта.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Колпино, ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ, действующее механо-термическое производствоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.91.19.110
43.91.11.000
Документация лота
Кол-во:
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