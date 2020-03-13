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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оснастка и инструмент для вновь образуемого предприятия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
03.03.2020 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51
Почтовый адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51
Контактный телефон
+7 495 258-71-61 доб. 0334
Факс
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Адрес электронной почты
TitovSA@sinara-group.com
Ф.И.О. контактного лица
Титов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оснастки и инструмента
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оснастки и инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно формы для заполнения. допустимо по-позиционное заполнение
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно формыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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