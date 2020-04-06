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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008949975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
148/03.03.20/НСТЭЦ/КО/Э/СМСП Поставка вентилей, пружин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентилей и пружин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 15:30 GMT +306.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилей и пружинСалават
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2020 15:3006.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008949975Дата и время вскрытия заявок Поставка вентилей и пружинСалават
Подведение итогов не позднее
31.05.2020 12:0031.05.2020 12:0031.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949975Подведение итогов не позднее Поставка вентилей и пружинСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентилей и пружин
Начальная цена
409 416,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
25.93
25.93
Документация лота
Кол-во: 139.00000
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