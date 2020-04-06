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    Главная / Торги / 148/03.03.20/НСТЭЦ/КО/Э/СМСП Поставка вентилей, пружин

    148/03.03.20/НСТЭЦ/КО/Э/СМСП Поставка вентилей, пружин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилей и пружинСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008949975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    148/03.03.20/НСТЭЦ/КО/Э/СМСП

    Наименование закупки

    148/03.03.20/НСТЭЦ/КО/Э/СМСП Поставка вентилей, пружин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление

    Продление 2

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    Протокол__№_Вн-074-01-4368__от_26.06.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентилей и пружин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 15:30 GMT +306.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилей и пружинСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    06.04.2020 15:3006.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008949975Дата и время вскрытия заявок Поставка вентилей и пружинСалават

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2020 12:0031.05.2020 12:0031.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949975Подведение итогов не позднее Поставка вентилей и пружинСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202031.05.2020 12:0031.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949975Подведение итогов не позднее Поставка вентилей и пружинСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентилей и пружин

    Начальная цена

    409 416,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.93

    Проволока, цепи и пружины

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/675306/name/5ef98e10cf9b75.06139165

    29.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 139.00000

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