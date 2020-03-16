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Номер извещения
ГП003383
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования из состава частей системы электропитания СЭПУС. ГП 125 УПН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
va.voronova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронова Валерия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование из состава частей системы электропитания СЭПУС. ГП 125 УПН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003383Дата и время окончания срока приема заявок оборудование из состава частей системы электропитания СЭПУС. ГП 125 УПНМосква
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 16:0017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003383Подведение итогов не позднее оборудование из состава частей системы электропитания СЭПУС. ГП 125 УПНМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование из состава частей системы электропитания СЭПУС. ГП 125 УПН
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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