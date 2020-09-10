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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи вакуумной печи СЭВ-3,3/11,5 IX

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи вакуумной печи СЭВ-3,3/11,5 IX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2020 09:0010.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003398Дата и время окончания срока приема заявок купля-продажа вакуумной печи СЭВ-3,3/11,5 IXМоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи вакуумной печи СЭВ-3,3/11,5 IX

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.

    Номер извещения

    ГП003398

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

    Предмет договора

    купля-продажа вакуумной печи СЭВ-3,3/11,5 IX

    Начальная цена

    49200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-03-2020 16:52 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 09:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Фото

    Основные факты и выводы

    Справка о балансовой стоимости

    Документация_по_реализации_3398_испр.docx

    Результат анализа

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    купли-продажи вакуумной печи СЭВ-3,3/11,5 IX, год выпуска 10.01.1982

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Владислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зайцев Дмитрий Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    it.support@gskb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 940-02-22

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    определяется аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    определяются аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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