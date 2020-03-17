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    Главная / Торги / Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической части

    Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической части

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003380Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической частиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003380

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической части

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дефектная Ведомость по механике

    Дефектная Ведомость по электрике

    Извещение о проведении закупки

    Справка об опыте работы

    Техническое задание

    ГП003380_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-33-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопьева София Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической части

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003380Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической частиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003380Дата и время вскрытия заявок Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической частиКолпино

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 11:0008.06.2020 11:0008.06.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003380Подведение итогов не позднее Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической частиКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 11:0008.06.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003380Подведение итогов не позднее Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической частиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической части

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию и Дефектной Ведомости по электрике и механике

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчёт осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.121

    Краны мостовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/642612/name/5eba9dd0ae40f0.44069949

    12.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средний ремонт электромостового крана г/п 50/12,5 тн. инв. №20041, рег. №76775, цеха №38 ГОК запад. прол. по механической и электрической части"

    Кол-во:

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    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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