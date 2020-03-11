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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ГП003378_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 372-55-81 доб. 5363

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.murakov@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мураков Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ» Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003378Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ» Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 18:0013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003378Подведение итогов не позднее Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ» Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003378Подведение итогов не позднее Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622828/name/5e904c10371652.80004854

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка инструмента фирмы «Sandvik» для нужд ЗАО «НЗЛ» "

    Кол-во:

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