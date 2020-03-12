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Номер извещения
32008949738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по демонтажу сооружений на промплощадке «Неман», расположенных по адресу: Калининградская область, Неманский район, поселок Большое Село
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, 181
Контактный телефон
+7 4012 55-66-14
Факс
Адрес электронной почты
dementievaev@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Дементьева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по демонтажу сооружений на промплощадке «Неман», расположенных по адресу: Калининградская область, Неманский район, поселок Большое Село
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949738Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу сооружений на промплощадке «Неман», расположенных по адресу: Калининградская область, Неманский район, поселок Большое СелоКалининград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по демонтажу сооружений на промплощадке «Неман», расположенных по адресу: Калининградская область, Неманский район, поселок Большое Село
Начальная цена
850 965,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры ФГУП «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, 181
43.11.10.000
43.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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