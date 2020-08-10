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    Главная / Торги / «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»

    «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:3010.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003371Дата и время окончания срока приема заявок «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой договор

    Решение_по_лоту_ГП003371.pdf

    Оценка_уровня_требований_безопасности_производства.doc

    протокол ценообразования для обязательной разработки локальной сметы в составе ТКП

    требуемый пакет документов для участия в процедуре Запрос предложений

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 12:30 GMT +310.08.2020 12:3010.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003371Дата и время окончания срока приема заявок «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.08.2020 12:3010.08.2020 12:3010.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003371Дата и время вскрытия заявок «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 16:3030.09.2020 16:3030.09.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003371Подведение итогов не позднее «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 16:3030.09.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003371Подведение итогов не позднее «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с утвержденным техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, действующее кузнечно-прессовое производствоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - по факту выполнения работ с рассрочкой платежей до 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.99.40.130

    Работы по укреплению фундаментов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/707680/name/5f3245d7cabef1.12390881

    11.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710"

    Кол-во:

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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