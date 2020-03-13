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Номер извещения
ГП003374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обновление лицензий NormaCS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3128
Факс
Адрес электронной почты
Anna.Vasilyeva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Анна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обновление лицензий NormaCS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 13:00 GMT +313.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003374Дата и время окончания срока приема заявок Обновление лицензий NormaCSКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 13:0013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003374Дата и время вскрытия заявок Обновление лицензий NormaCSКолпино
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 14:0014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003374Подведение итогов не позднее Обновление лицензий NormaCSКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обновление лицензий NormaCS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обновление лицензий NormaCS, сетевая версия на 20 мест. UPDATE SUBSCRIPTION – разделы ISO TOTAL, ПромЭксперт 1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Удалённо, 3-5 дней с момента заключения договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
58.29
Документация лота
Кол-во: 1
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