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    Главная / Торги / Обновление лицензий NormaCS

    Обновление лицензий NormaCS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003374Дата и время окончания срока приема заявок Обновление лицензий NormaCSКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обновление лицензий NormaCS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 Заявка

    Приложение №3 ТЗ

    Приложение №2 Справка

    Приложение №4

    Типовые разделы договора

    Извещение

    ГП003374_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anna.Vasilyeva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обновление лицензий NormaCS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 13:00 GMT +313.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003374Дата и время окончания срока приема заявок Обновление лицензий NormaCSКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 13:0013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003374Дата и время вскрытия заявок Обновление лицензий NormaCSКолпино

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 14:0014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003374Подведение итогов не позднее Обновление лицензий NormaCSКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003374Подведение итогов не позднее Обновление лицензий NormaCSКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обновление лицензий NormaCS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обновление лицензий NormaCS, сетевая версия на 20 мест. UPDATE SUBSCRIPTION – разделы ISO TOTAL, ПромЭксперт 1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удалённо, 3-5 дней с момента заключения договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания Акта выполненных работ. При наличии авансового платежа обязательно предоставление банковской гарантии по форме Приложения №4.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    58.29

    Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618406/name/5e8ac0ac915c44.37672322

    06.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обновление лицензий NormaCS"

    Кол-во: 1

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