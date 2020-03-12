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    Главная / Торги / специальный инструмент для ремонта техники Mercedes-Benz Actros (г. Усть-Кут)

    специальный инструмент для ремонта техники Mercedes-Benz Actros (г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003523Дата и время окончания срока приема заявок Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23Б МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1838/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    специальный инструмент для ремонта техники Mercedes-Benz Actros (г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003523_second_parts_protocol_(5).rtf

    Договор

    Техническое задание

    Извещение

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    mak.sokolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Максим Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 18:00 GMT +312.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003523Дата и время окончания срока приема заявок Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23Б Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 18:0020.03.2020 18:0020.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003523Подведение итогов не позднее Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23Б Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 18:0020.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003523Подведение итогов не позднее Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23Б Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23Б

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617080/name/5e84545f4e0616.07115791

    01.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штатив для стрелочного индикатора"

    Кол-во: 1

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