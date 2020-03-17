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Номер извещения
ГП003358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 952 221-47-98
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Vladimir.Alekseev2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003358Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003358Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино
Подведение итогов не позднее
14.05.2020 15:0014.05.2020 15:0014.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003358Подведение итогов не позднее Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литер ЕУ, цех № 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.62.20.000
Документация лота
Кол-во:
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