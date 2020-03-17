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    Главная / Торги / Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"

    Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003358Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003358_applic_open_protocol_lot_359693.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 952 221-47-98

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Vladimir.Alekseev2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003358Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003358Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2020 15:0014.05.2020 15:0014.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003358Подведение итогов не позднее Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202014.05.2020 15:0014.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003358Подведение итогов не позднее Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литер ЕУ, цех № 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ на основании Акта выполненных работ ф. КС2
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    8102.60.03.005

    03.03.2020

    8102.60.03.003-2020

    03.03.2020

    8102.60.02.002

    03.03.2020

    8102.60.02.003-2020

    03.03.2020

    8102.60.02.008 Р-2020

    03.03.2020

    Запрос на реставрацию и мех. обработку

    03.03.2020

    8102.60.04.204-2018

    03.03.2020

    Требования к участникам

    03.03.2020

    8102.60.03.007-2020

    03.03.2020

    8102.60.02.009

    03.03.2020

    8102.60.03.008

    03.03.2020

    8102.60.02.001

    03.03.2020

    8102.60.03.002-2020

    03.03.2020

    8102.60.03.004

    03.03.2020

    8102.60.03.006-2020

    03.03.2020

    8102.60.04.201-2018

    03.03.2020

    8102.60.04.202-2020

    03.03.2020

    8102.60.04.203-2020

    03.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/642934/name/5ebb94ad60ccf7.26104588

    13.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка бронзовых деталей из материалов Заказчика для проведения капитального ремонта АКК-12000 т.н. цеха № 47 ООО "ОМЗ - Спецсталь""

    Кол-во:

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