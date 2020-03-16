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    Главная / Торги / Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР

    Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949647Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008949647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    96

    Наименование закупки

    Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_о_результатах_закупки.rtf

    Приложение_к_протоколу_о_результатах_закупки_.doc

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@spzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949647Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008949647Дата и время вскрытия заявок Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 14:0020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949647Подведение итогов не позднее Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949647Подведение итогов не позднее Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для внедрения мониторинга ТВР

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.31.11.000

    Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками

    Классификатор ОКВЭД2

    27.31

    Производство волоконно-оптических кабелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608674/name/5e74ac40714d22.12184730

    20.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608696/name/5e74ae9458d559.95059688

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство волоконно-оптических кабелей"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    31.12.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
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