Выполнение работ по технической и биологической рекультивации лесных участков под объектами: Карьер песка №50с, подъездная автодорога к площадке карьера песка №50с на Восточно-Таркосалинском месторождении

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003355 Уникальный номер закупки Номер закупки Лот 2140 Наименование закупки Выполнение работ по технической и биологической рекультивации лесных участков под объектами: Карьер песка №50с, подъездная автодорога к площадке карьера песка №50с на Восточно-Таркосалинском месторождении Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Почтовый адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Контактный телефон +7 34997 4-50-93 Факс +7 34997 4-58-25 Адрес электронной почты EKuznetsova@tsng.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Елена Геннадьевна Место рассмотрения предложений Тюменская область Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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