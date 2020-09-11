Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора по купле-продаже станка токарно-винторезного 16К20ПФ1.

    Аукцион на право заключения договора по купле-продаже станка токарно-винторезного 16К20ПФ1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2020 09:0011.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003344Дата и время окончания срока приема заявок Купля-продажа станка токарно-винторезного 16К20ПФ1.МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора по купле-продаже станка токарно-винторезного 16К20ПФ1.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.

    Номер извещения

    ГП003344

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

    Предмет договора

    Купля-продажа станка токарно-винторезного 16К20ПФ1.

    Начальная цена

    50400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-03-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2020 09:00

    Дата и время проведения

    16.09.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Результат анализа

    Основные факты и выводы

    Фото

    Справка о балансовой стоимости

    Документация_по_реализации_ГП003344_испр.docx

    Happened_ГП003344.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Станок токарно-винторезный 16К20ПФ1, год выпуска 01.01.1982.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Контактный телефон

    4999400222

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев Владислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зайцев Дмитрий Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    it.support@gskb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 940-02-22

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    определяется аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    определяется аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213536
    Поставка инструментов для осуществления работ Участок подготовки СОГ
    Поставка инструментов для осуществления работ Участок подготовки СОГ
    588288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ОКБ Новатор
    Аукцион № ГП136639
    Лом черных металлов, образовавшийся в результате демонтажа железнодорожных призаводских путей (6537-78/34/2) рельсы Р-33, Р-43, Р-50, Р-65 и рельсовые скрепления
    Лом черных металлов, образовавшийся в результате демонтажа железнодорожных призаводских путей...
    578524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    06.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    19 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    20.12.2021 г., 14:22
    Дата аукциона:
    10.02.2022 г., 13:00
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП148740
    Выполнение работ (услуга) по проектированию, изготовлению и поставке правильного устройства для модернизации непрерывной линии цеха
    Выполнение работ (услуга) по проектированию, изготовлению и поставке правильного устройства...
    582746
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ОКБ Новатор
    Аукцион № ГП136335
    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора...
    577566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    25 577
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    17.12.2021 г., 09:02
    Дата аукциона:
    07.02.2022 г., 13:00
    ГАС
    Попозиционная № ГП138746
    Поставка станочного оборудования и сопутствующих товаров
    Поставка станочного оборудования и сопутствующих товаров
    449080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.03.2021 10:01(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить