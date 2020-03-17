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Номер извещения
32008962292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по поверке и калибровке передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП 514 СМП-07.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Почтовый адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Контактный телефон
+7 495 627-53-97 доб. 4996
Факс
Адрес электронной почты
torgi@agaa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камышанов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.28.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по поверке и калибровке передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП 514 СМП-07
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по поверке и калибровке передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП 514 СМП-07
Начальная цена
384 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по поверке и калибровке передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП 514 СМП-07 осуществляется в объеме, предусмотренном Проектом договора (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Технической частью (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "АГА (А)"
Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
71.12.40.120
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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