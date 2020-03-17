Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по поверке и калибровке передвижной аэродромно-дорожной лаборатории КП 514 СМП-07 осуществляется в объеме, предусмотренном Проектом договора (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Технической частью (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок).