www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003332
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и монтаж металлоконструкций пути полукозлового крана в корпусе ГОК цеха № 38
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и монтаж металлоконструкций пути полукозлового крана в корпусе ГОК цеха № 38
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 13:00 GMT +313.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003332Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций пути полукозлового крана в корпусе ГОК цеха № 38Колпино
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 13:0013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003332Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций пути полукозлового крана в корпусе ГОК цеха № 38Колпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 13:0030.04.2020 13:0030.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003332Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций пути полукозлового крана в корпусе ГОК цеха № 38Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлоконструкций пути полукозлового крана в корпусе ГОК цеха № 38
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию и извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданию и извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.11.99.000
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.