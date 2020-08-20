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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи универсально- фрезерного станка 676 П

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи универсально- фрезерного станка 676 П

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003345Дата и время окончания срока приема заявок Купля-продажа универсально- фрезерного станка 676 ПМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи универсально- фрезерного станка 676 П

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Номер извещения

    ГП003345

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

    Предмет договора

    Купля-продажа универсально- фрезерного станка 676 П

    Начальная цена

    20400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-03-2020 15:55 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2020 09:00

    Дата и время проведения

    25.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Результаты анализа активов по критериям

    Справка о балансовой стоимости профильных активов

    фото

    Основные факты и выводы

    3345.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    универсально- фрезерного станка 676 П, год выпуска 01.01.1971.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22 доб. 54378

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королев В. С.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зайцев Дмитрий Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    it.support@gskb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 940-02-22

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Определяется аукционной документацией.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Определяются аукционной документацией.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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