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Номер извещения
ГП003328
Уникальный номер закупки
INF14874
Наименование закупки
Закупка: ЗИП для гидроинструмента для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Maksim.Nemkov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немков Максим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка: ЗИП для гидроинструмента для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.03.2020 18:00 GMT +309.03.2020 18:0009.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003328Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: ЗИП для гидроинструмента для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.03.2020 18:0009.03.2020 18:0009.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003328Дата и время вскрытия заявок Закупка: ЗИП для гидроинструмента для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2020 18:0030.08.2020 18:0030.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003328Подведение итогов не позднее Закупка: ЗИП для гидроинструмента для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНОМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка: ЗИП для гидроинструмента для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" - СРОЧНО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27
25
24
28
25.73
28.6
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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