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    Главная / Торги / Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14 0171200001920000493

    Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14 0171200001920000493

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2020 07:0015.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0171200001920000493Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0171200001920000493

    Уникальный номер закупки

    0171200001920000493

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14 0171200001920000493

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    02.04.2020 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ДГЗ ЯО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001920000493Подведение итогов не позднее Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт дворовой территории многоквартирных домов с. Туношна ул. Новая у д. 12,14

    Начальная цена

    2 295 565,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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