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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопроводов

    Поставка соединительных деталей трубопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 16:3010.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003679Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003679

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП003679_ЭТП.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4158

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.duganova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дуганова Наталья Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 16:30 GMT +310.03.2020 16:3010.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003679Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2020 16:0017.04.2020 16:0017.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003679Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.202017.04.2020 16:0017.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003679Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д.32; Самовывоз.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606082/name/5e72338454f1d5.56900958

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник ТШ 325(16К48)х219(10К48)-11,8-В-УХЛ-40град.С ТУ 1469-012-04834179-2008"

    Кол-во: 16

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