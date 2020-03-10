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Номер извещения
ГП003679
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка соединительных деталей трубопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4158
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
n.duganova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дуганова Наталья Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 16:30 GMT +310.03.2020 16:3010.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003679Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУМосква
Подведение итогов не позднее
17.04.2020 16:0017.04.2020 16:0017.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003679Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка соединительных деталей трубопроводов по ТУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д.32; Самовывоз.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
24.20.4
Документация лота
Кол-во: 16
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