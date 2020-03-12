Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ПОСТАВКА БУМАЖНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

    ПОСТАВКА БУМАЖНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумажных средств гигиены.ВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА БУМАЖНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_062020ЭФСМП.pdf

    Документация о запросе предложений в электронной форме №062020ЭФСМП редакция 2

    Извещение о внесений изменений 062020ЭФСМП редакция 2

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме № 062020ЭФСМП редакция 2

    Проект договора 062020ЭФСМП редакция 2

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 062020ЭФСМП ЛОТ № 1 редакция 2

    Форма № 12 Описание поставляемого товара №062020ЭФСМП редакция 2

    Форма коммерческого предложения №062020ЭФСМП редакция 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Юридический адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Почтовый адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Контактный телефон

    +7 473 254-34-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Smolyaninova@vrgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарев Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумажных средств гигиены.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949429Подведение итогов не позднее Поставка бумажных средств гигиены.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумажных средств гигиены.

    Начальная цена

    1 108 085,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие оплаты является критерием оценки. В соответствии с Документацией.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Адрес местонахождения

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Классификатор ОКПД2

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    17

    Производство бумаги и бумажных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603714/name/5e70b3a0aac649.44285277

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и бумажных изделий"

    Кол-во: 8415.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АВТОСПЕЦБАЗА
    Аукцион на понижение (конкурентный) № 32211064269
    Поставка бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения
    Поставка бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения
    591122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП135493
    1055/19.11.21/ИНВ/КО/Э Поставка моющих средств
    1055/19.11.21/ИНВ/КО/Э Поставка моющих средств
    564200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 536 481
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить