Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38

    Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2020 13:0007.05.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003326Дата и время окончания срока приема заявок Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003326

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил.1 Заявка на участие

    Извещение

    Прил.2 Справка об опыте работы

    Прил.3 Свидетельсво изготовителя

    014-2019АС

    Техническое задание

    ГП003326_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2173

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Smirnova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2020 13:00 GMT +307.05.2020 13:0007.05.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003326Дата и время окончания срока приема заявок Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 13:0007.05.2020 13:0007.05.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003326Дата и время вскрытия заявок Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2020 13:0031.07.2020 13:0031.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003326Подведение итогов не позднее Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202031.07.2020 13:0031.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003326Подведение итогов не позднее Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению и техническому заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/707053/name/5f31290023a547.57535643

    10.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство помещений электрощитовых в ГОК цеха № 38"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013917
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской ГКС» в составе стройки «Реконструкция газопромысловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ ООО «Кавказтрансгаз» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской...
    592044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 438 967 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014193
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки: Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязок устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Скважины Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117 (код стройки 051-2004465) для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки:...
    593405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 070 049
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014178
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки: Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязок устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Этап 1. Скважины Елшано-Курдюмского ПХГ, Скважины Песчано-Уметского ПХГ, Скважина № 313 Степновского ПХГ (код стройки 051-2004465) для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки:...
    593291
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    88 398 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013921
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки "Техперевооружение скважин Касимовского ПХГ" (051-3005514) для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки...
    592062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    410 988 072
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВМЗ
    Запрос предложений № ГП176169
    Оказание услуг по восстановлению строительных конструкций здания участка травления катанки
    Оказание услуг по восстановлению строительных конструкций здания участка травления катанки
    479525
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить