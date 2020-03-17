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    Главная / Торги / Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»

    Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003370

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ЗИП_АКБ

    ТЗ_на_закупку_АКБ.pdf

    Форма_КП_ЗИП_АКБ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Milana.Silnova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сильнова Милана Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 15:00 GMT +317.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 15:0017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003370Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003370Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003370Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно количества, указанного в заявке. Поставка иного объема не допускается

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_закупку_АКБ.pdf

    26.03.2020

    ТЗ_ЗИП_АКБ.docx

    26.03.2020

    Форма_КП_ЗИП_АКБ.xlsx

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 192

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 106

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 96

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторов EMERSON"

    Кол-во: 2

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