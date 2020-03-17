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Номер извещения
ГП003370
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Milana.Silnova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сильнова Милана Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 15:00 GMT +317.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 15:0017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003370Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003370Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для источников бесперебойного питания систем связи ОАО «Ямал СПГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно количества, указанного в заявке. Поставка иного объема не допускается
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27.20.23.190
Документация лота
Кол-во: 48
Кол-во: 8
Кол-во: 192
Кол-во: 106
Кол-во: 96
Кол-во: 2
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