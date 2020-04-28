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    Главная / Торги / Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38

    Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2020 12:3028.04.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003318Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении процедуры

    Прил.1 Заявка на участие

    Прил.2 Справка об опыте работы

    Прил.3 Свидетельство изготовителя

    Техническое задание

    Требования к документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2173

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Smirnova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.04.2020 12:30 GMT +328.04.2020 12:3028.04.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003318Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    28.04.2020 12:3028.04.2020 12:3028.04.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003318Дата и время вскрытия заявок Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 13:0029.05.2020 13:0029.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003318Подведение итогов не позднее Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 13:0029.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003318Подведение итогов не позднее Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мобильного спектрометра для осуществления контроля химического состава стального лома в ЭСПУ цеха № 38

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению и техническом заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территорию ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению и техническом заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.41.130

    Приборы, установки, системы спектрометрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мобильный спектрометр"

    Кол-во:

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    Лоты:
    1
    Регион:
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