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    Главная / Торги / Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Техническое задание

    Форма договора поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.kushnarev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 07:00 GMT +317.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 10:0020.04.2020 10:0020.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003319Подведение итогов не позднее Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 10:0020.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003319Подведение итогов не позднее Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка камни бортовые. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Сахалинская область, пгт. ТымовскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателем. Под партией товара понимается Товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.70.11

    Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий); гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    26.61.20.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    09.04.2020

    Техническое задание

    09.04.2020

    форма договора поставки

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)"

    Кол-во: 1079

    "Позиция 2"

    "Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)"

    Кол-во: 853

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