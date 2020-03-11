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    Главная / Торги / Поставка изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД)».

    Поставка изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 16:3011.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949128Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий из ПНДРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949128

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№151_от_16.03.2020.pdf

    Пакет документов

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50 доб. 1548

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санькова Наталья Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий из ПНД

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949128Подведение итогов не позднее Поставка изделий из ПНДРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из ПНД

    Начальная цена

    9 107 749,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной картеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.122

    Трубы напорные из полиэтилена

    Классификатор ОКВЭД2

    22.2

    Производство изделий из пластмасс

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607282/name/5e737ab6f111d7.41123896

    19.03.2020

    Извещение

    03.03.2020

    Пакет документов

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во:

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