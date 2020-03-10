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    Главная / Торги / запрос ценовых котировок на инструмента TaeguTec (Южная Корея)

    запрос ценовых котировок на инструмента TaeguTec (Южная Корея)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003315Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок на инструмента TaeguTec (Южная Корея)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003315_second_parts_protocol.rtf

    Оферта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 14:00 GMT +310.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003315Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 14:0010.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003315Дата и время вскрытия заявок закупка инструмента Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003315Подведение итогов не позднее закупка инструмента Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    количество - в соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка на условиях DDP (Санкт-Петербург)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - отсрочка платежа от 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.62

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612181/name/5e7b1733a47b94.20086285

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во:

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