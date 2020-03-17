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    Главная / Торги / «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003322Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17176

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Inushkina@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Инюшкина Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 16:00 GMT +317.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003322Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 16:0017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003322Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 16:0015.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003322Подведение итогов не позднее «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во:

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