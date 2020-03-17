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Номер извещения
ГП003322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60 доб. 17176
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Inushkina@vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Инюшкина Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 16:00 GMT +317.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003322Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 16:0017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003322Дата и время вскрытия заявок «Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
71.12.40.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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