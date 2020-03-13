Отбор организации на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и (или) выполнению работ по ремонту транспортных средств для нужд следующих филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов - на - Дону»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008949004 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Отбор организации на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и (или) выполнению работ по ремонту транспортных средств для нужд следующих филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов - на - Дону» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Юридический адрес 344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А, Почтовый адрес 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А Контактный телефон +7 863 203-61-61 Факс +7 863 265-03-60 Адрес электронной почты zakupki@rostovoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Минзберг Наталья Викторовна Место рассмотрения предложений Ростов-На-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru