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    Главная / Торги / Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений, в соответствии с «Техническим заданием на проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений».

    Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений, в соответствии с «Техническим заданием на проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949273Дата и время окончания срока приема заявок Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008949273

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений, в соответствии с «Техническим заданием на проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_по_оценке.PDF

    Закупочная документация

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-57-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    shklyaev@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шкляев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.03.202024.03.2020 09:0024.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008949273Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 09:0025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949273Подведение итогов не позднее Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949273Подведение итогов не позднее Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений.

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Исполнителя. При условии удаленности Исполнителя от основной площадки Заказчика не более 110 км. – доставка эталонов единиц величин и средств измерений осуществляется за счет Заказчика. При удаленности Исполнителя более 110 км. – доставка эталонов единиц величин и средств измерений осуществляется за счет ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.62

    Деятельность в области метрологии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612146/name/5e7b1307aa7396.98041244

    25.03.2020

    Закупочная документация

    03.03.2020

    Закупочная документация

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области метрологии"

    Кол-во: 1.00000

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