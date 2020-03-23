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Номер извещения
32008949273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений, в соответствии с «Техническим заданием на проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-57-44
Факс
Адрес электронной почты
shklyaev@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шкляев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 09:0024.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008949273Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 09:0025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949273Подведение итогов не позднее Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949273Подведение итогов не позднее Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, отдел 139, каб.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение поверки эталонов единиц величин и средств измерений.
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Исполнителя. При условии удаленности Исполнителя от основной площадки Заказчика не более 110 км. – доставка эталонов единиц величин и средств измерений осуществляется за счет Заказчика. При удаленности Исполнителя более 110 км. – доставка эталонов единиц величин и средств измерений осуществляется за счет ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
71.12.40.120
71.12.62
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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