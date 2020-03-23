Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя. При условии удаленности Исполнителя от основной площадки Заказчика не более 110 км. – доставка эталонов единиц величин и средств измерений осуществляется за счет Заказчика. При удаленности Исполнителя более 110 км. – доставка эталонов единиц величин и средств измерений осуществляется за счет ИсполнителяРассчитать логистику >